Anunț de ultim moment despre viitorul lui Marius Șumudică la Rapid! Avertisment pentru jucători: „Să se trezească imediat!” - Antena Sport

„E greu de digerat. Sunt momente rușinoase. Iar jucătorii trebuie să înțeleagă mult mai mult. Trebuie să se trezească neapărat! Avem condiții, nu le lipsește absolut nimic. Suntem lângă ei, ca să-i ajutăm, dar trebuie să ofere mult mai mult!

Poate înțelegem anumite aspecte, legate de fragilitatea mentală și de lipsa de încredere, din cauza rezultatelor, dar implicarea lor ar trebui să fie mult mai mare. Trebuie să vedem altceva din partea lor. Dar aici e Marius, care are libertate să decidă ce și cum”, a mai spus Viorel Moldovan.

Marius Şumudică, la pământ după ce Rapid a pierdut cu Botoşani

Marius Şumudică a oferit prima reacţie, după ce Botoşani a învins-o pe Rapid cu scorul de 2-0. Antrenorul şi-a criticat jucătorii, după eşecul suferit în faţa moldovenilor lui Liviu Ciobotariu.

„Două reprize diametral opuse. În prima repriză am controlat jocul, am avut ocazii rarisime, am avut bară, au scos de pe linia porții.

Apoi, începem repriza foarte prost, un șut în blocaj, nu urmărim, se face 1-0. După, ne-am deschis. Am avut ocazii foarte mari să marcăm. Nu am reușit să marcăm și fotbalul te pedepsește.

N-am avut o discuție aprinsă, am fost foarte calm, veți afla zilele viitoare ce am spus în vestiar.

Mai contează cu cine joci? Am jucat cu ultima clasată și nu am putut să câștigăm, nu mai contează cu cine joci. E foarte strâns, pierzi un meci, ești la retrogradare, câștigi un meci, ești aproape de play-off. Nu știu ce să zic de play-off, dacă nu ne trezim să facem puncte, va fi foarte greu„, a declarat Marius Şumudică, conform digisport.ro.