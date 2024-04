Marius Şumudică, verdict dur pentru Gigi Becali: "Nici Europa League"! Jucătorii FCSB-ului pe care i-a făcut praf! - Antena Sport

Târnovanu e ok, Creţu e limitat, pentru cupele europene limitat. Ngezana limitat, Chiricheş e ok, experienţă, un an te poţi folosi, Dawa trage cu roşu, X. Radunovic e ok, poţi să îţi faci treaba cu el. Şut e necopt, merge până la un nivel, nu poţi să faci performanţă.

Lixandru nu are agresivitate. Olaru verde, Băluţă portocaliu, între verde şi roşu. Vorbim de Europa League, calificare în grupe. Băluţă e un jucător care excelează şi nu excelează în campionatul României. Florinel Coman de două ori verde. Miculescu, roşu, nu poate să joace niciodată. Miculescu, pentru mine, e jucătorul fără post, nu poate să joace în atac niciodată.

FCSB-ul are nevoie de ax central. Ok, a defilat anul ăsta în campionat, dar nu a excelat ca joc. FCSB anul ăsta ia campionatul şi fiindcă nu are adversar. Jocul FCSB-ului nu mă impresionează, nu excelează cu nimic. Cu 50 de mii în tribune trebuia să îi mănânci pe Rapid”, a declarat Marius Şumudică la fanatik.ro.

Marius Şumudică a tras un mare semnal de alarmă legat de situaţia de la Rapid. „Şumi” l-a lăudat pe Dan Şucu pentru investiţiile de la Rapid din acest sezon.

Şumudică e de părere că George Copos nu a investit în nicio campanie de transferuri cât a investit Dan Şucu în recenta campanie de achiziţii din iarnă.

„Mi-e foarte greu în momentul de faţă să spun cine va ocupa locul 2. E talmeş-balmeş, o echipă joacă extraordinar în weekend, după care e catastrofă. N-am văzut în viaţa mea. Cred că putem da un verdict după această etapă intermediară. (n.r: Cam nasol pentru Rapid să nu prindă cupele europene. 7.5 milioane de euro a investit Dan Şucu) Enorm, buget extraordinar de bun. Eu am luat un campionat, e adevărat, a trecut destul de mult timp, şi ştiu cum funcţiona atunci, cu cesiuni, nici n-aveam apă caldă. „Eu nu ştiu dacă George Copos, într-o singură campanie, a băgat 7-8 milioane în transferuri” Într-un an jumate am produs în jur de 17 milioane de euro. Nu numai eu, Coman, împreună cu echipa. Au făcut o analiză, 17 milioane de euro au intrat în club într-un an şi câteva zile. Cu tot ce s-a adunat, 17 milioane profit. Tu nu pune doar cei 7 milioane şi ceva, Rapid are un buget cumulat care duce la mult mai mult, este buget de campioană. Buget de locurile 2-3 uşor. Stabilitatea pe care ţi-o dă domnul Şucu, cu salariile la zi. Asta e lux, nu e normalitate. În Turcia se întârzie salariile 3-4 luni. Eu, dacă aş fi jucător, aş prefera să merg la Rapid şi să îmi iau banii la zi decât să mă împrumut şi să-i iau peste 3-4 luni sau să mă duc la FIFA. E foarte greu să ţii o echipă, sunt costuri foarte mari colaterale. Reclamă

Ar fi un eşec mare (n.r.: ca Rapid să nu prindă cupele europene). Eu nu ştiu dacă George Copos, într-o singură campanie, a băgat 7-8 milioane în transferuri”, a declarat Marius Şumudică pentru sursa citată.

