"Ar fi visul oricărui dinamovist!" Ovidiu Burcă îi aşteaptă pe Ion Ţiriac şi Mircea Lucescu la Dinamo: "Ar ieşi ceva magic!" - Antena Sport

Ovidiu Burcă îi aşteaptă pe Ion Ţiriac şi Mircea Lucescu la Dinamo

Cuvinte uriaşe despre cei doi Ovidiu Burcă îi aşteaptă pe Ion Ţiriac şi Mircea Lucescu la Dinamo. Burcă e de părere că acesta este visul oricărui fan dinamovist. Fostul antrenor al dinamoviştilor a mai spus că ar fi „ceva magic” ca Lucescu şi Ţiriac să preia Dinamo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Până să vină cu Ion Ţiriac la club, Mircea Lucescu a fost la antrenamentul dinamoviştilor de la Săftica.

Ovidiu Burcă îi aşteaptă pe Ion Ţiriac şi Mircea Lucescu la Dinamo

”Ar fi probabil visul oricărui dinamovist. Implicarea celor doi titani ar duce clubul la un cu totul alt nivel. Mie îmi pare rău că nu se poate întâmpla asta acum. Am mai auzit aceste discuţii. Eu am tras semnale de anul trecut. Oamenii care iubesc Dinamo trebuie să se alăture în momente mai puţin plăcute. E o dovadă de curaj faptul că au investit cei de la Red and White.