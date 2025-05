Louis Munteanu i-a dat replica lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut despre viitorul lui: "Asta trebuie să fac" - Antena Sport

Louis Munteanu a vorbit la finalul meciului Rapid – CFR Cluj, încheiat cu o victorie categorică a formaţiei din Gruia, scor 4-1, despre declaraţiile selecţionerului Mircea Lucescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Il Luce” a vorbit despre atacantul celor de la CFR Cluj şi i-a atras atenţia că trebuie să alerge mai mult în timpul meciurilor. Aceste declaraţii au venit şi în contextul în care s-a vorbit mult despre neconvocarea internaţionalului U21 în luna martie, la naţionala mare, pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino.

Louis Munteanu, după declaraţiile lui Mircea Lucescu: „Cred că am arătat bine sezonul acesta”

Louis Munteanu a comentat declaraţiile lui Mircea Lucescu şi consideră că a făcut un sezon foarte bun. De asemenea, atacantul celor de la CFR Cluj a vorbit şi despre viitorul său:

„Suntem fericiţi pentru această victorie, am dat dovadă de caracter şi aşteptăm ultimul meci ca să terminăm sezonul.

A fost ceva normal pentru mine, am încercat să îmi fac datoria pe teren, am încercat să rămân concentrat. Eu zic că am arătat foarte bine sezonul acesta şi sper acum la naţională să am evoluţii bune. Eu nu ştiu nimic, trebuie să vorbiţi cu domnul Neluţu. Ce spune clubul, asta trebuie să fac.