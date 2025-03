"Aţi pierdut campionatul" Marius Şumudică a spus ce dialog a putut avea cu Elias Charalambous! - Antena Sport

Marius Şumudică a vorbit despre dialogul pe care l-a avut cu Elias Charalambous la finalul derby-ului FCSB – Rapid 3-3. Elias Charalambous a spus în conferinţa de presă că Şumudică i-a transmis că a jucat pentru CFR Cluj.

Şumudică a negat vehement că i-ar fi spus aşa ceva. El a recunoscut însă că i-a spus lui Charalambous că a pierdut campionatul.

Marius Şumudică a vorbit despre dialogul cu Elias Charalambous de după FCSB – Rapid 3-3

„E mult să spun o campanie a unei frustrări, având în vedere rezultatul.

Astăzi am avut un dialog cu domnul Gigi Becali. I-am adus aminte că în 2015 Astra Giurgiu a câștigat acasă cu Târgu Mureș și practic FCSB este campioană. De asemenea, a mai fost un moment în care am făcut un 2-2 cu Dinamo și am ajutat-o pe FCSB.

După aceste rezultate am fost atacat de mai mulți rapidiști, având în vedere că am ajutat-o pe FCSB.