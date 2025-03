FCSB - Rapid LIVE TEXT (duminică, 21:00). Derby "de foc" în prima etapă a play-off-ului. Echipele probabile - Antena Sport

Totodată, Marius Șumudică a fost întrebat și despre declarațiile recente oferite de Mihai Stoica. Antrenorul de la Rapid nu a dorit să comenteze declarația prin care oficialul campioanei a anunțat că jucătorii de la FCSB s-au simțit jigniți de declarațiile tehnicianului.

Horaţiu Feşnic va arbitra derby-ul FCSB – Rapid

Horaţiu Feşnic va arbitra FCSB – Rapid. Acesta a fost în mijlocul unui scandal uriaş tot după un derby dintre Rapid şi FCSB.

Anul trecut, Horaţiu Feşnic a arbitrat derby-ul dintre Rapid şi FCSB, încheiat cu scorul de 1-0. Gigi Becali a contestat vehement maniera de arbitraj a lui Feşnic şi chiar a ameninţat că iese din fotbal.

Horaţiu Feşnic va fi ajutat de Mihai Marius Marica şi de Alecandru Cerei, iar în camera VAR se va afla Ovidiu Haţegan. În trecut, Becali l-a făcut praf pe Feşnic şi a vrut chiar să iasă din fotbal.

Partida Rapid – FCSB 1-0 s-a disputat în etapa a 5-a a play-off-ului din urmă cu două sezoane.

„Vreau să vă anunţ pe toţi că e ultima conferinţă de presă. Am hotorât aseară, după ce s-a întâmplat în meci, eu… gata! Am terminat. Eu ies din fotbal. Nu mă mai interesează. Vreau să termin. De ce? Am 65 de ani. Eu, care la 65 de ani, să nu dorm noaptea. Să fac tensiune din cauza lui Feşnic. El trebuia să se numească «întuneric». Din cauza lui ies.

Pot să bag banii, să fac majorare de capital. Pot şi să-i scot, să fac micşorare de capital. Sunt aproape 23 de milioane. Dă cinva 25 de milioane, mâine dau echipa.

Eu ies astăzi, am semnat ieşirea mea din toate funcţiile de la club. Tot ce înseamnă reprezentarea FCSB-ului cu FRF, nu va mai fi. Vali Argăseală nu se va mai duce la niciun fel de Comitet Executiv că nu mai vreau să fim sclavi. Aşa nu se mai poate. Hotărârea asta este a mea. Nedreptatea şi minciuna nu pot s-o dovedesc.

Nu pot s-o scot la capăt cu ei. Joci cu un jucător sub 21… te oblig. Păi întreabă-ne pe noi. N-am ce să fac. Nu-i democraţie asta. Nu particip la nedreptate.

Au zis că îl aduc pe Vassaras. Stai că noi nu vrem străin. Întreabă-ne pe noi. Stai puţin că pun eu antrenor la echipa naţională. Era şi Mircea Sandu. Toţi îl denigrează. El avea o eleganţă. Ne chema şi ne întreba cum ne convine. Nu zic că era cheie de biserică, dar avea o înţelepciune”, declara Gigi Becali, în cadrul unei conferințe de presă.