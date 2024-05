"Au avut noroc că au ajuns la baraj!" Ionuț Lupescu, mesaj direct despre situația de la Dinamo! - Antena Sport

„Dinamo pare o echipă mult mai solidă decât la ultimul baraj pe care l-a disputat. Eu cred că nu va fi uşor, dar vor rămâne în Liga I. Am văzut un joc consistent al lui Dinamo în ultima perioadă. Dar cred că a lipsit mult la Dinamo un jucător care să facă diferenţa, aşa cum FCSB îl are pe Florinel Coman, Craiova pe Mitriţă, Farul pe Louis Munteanu sau Rapid pe Rrahmani”, a declarat Niculae.

Echipa de fotbal Dinamo, clasată pe locul 7 la finalul play-out-ului Ligii 1, va disputa barajul de menţinere/promovare pe prima scenă cu echipa de ligă secundă AFK Csikszereda Miercurea Ciuc. Meciul tur va avea loc luni, 20 mai, de la ora 20:00, pe Arena Naţională, în timp ce returul este programat pe terenul echipei de ligă secundă, o săptămână mai târziu. Ambele partide vor fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Ce se va întâmpla cu Zeljko Kopic la Dinamo, după barajul cu Csikszereda

Andrei Nicolescu a dezvăluit că lui Zeljko Kopic i s-ar putea prelungi contractul pe încă un sezon, dacă Dinamo nu va retrograda. Administratorul special al „câinilor” a transmis însă că va exista însă o analiză în cadrul echipei, după anul dificil pe care l-a traversat trupa din Ştefan cel Mare.

„Automat, există o opţiune de prelungire a contractului pe încă un an. Pe mai departe, trebuie să facem o analiză. Nu vorbesc de antrenor, vorbim cu noi, toţi, din club.

O analiză trebuie făcută, sportiv nu am fost unde trebuie acest an. La final, analiza va fi făcută de acţionari şi în ceea ce mă priveşte. Într-adevăr, este un an greu sportiv, cu două perioade distincte.

Trebuie să vedem ce am greşit. Am avut nişte hop-uri pe care nu le-am trecut aşa cum a trebuit”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

