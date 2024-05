Ce se va întâmpla cu Zeljko Kopic la Dinamo, după barajul cu Csikszereda! Anunţul lui Andrei Nicolescu: "Este un an greu!" - Antena Sport

Ce se va întâmpla cu Zeljko Kopic la Dinamo, după barajul cu Csikszereda! Anunţul lui Andrei Nicolescu: „Este un an greu!”

„Automat, există o opţiune de prelungire a contractului pe încă un an. Pe mai departe, trebuie să facem o analiză. Nu vorbesc de antrenor, vorbim cu noi, toţi, din club.

O analiză trebuie făcută, sportiv nu am fost unde trebuie acest an. La final, analiza va fi făcută de acţionari şi în ceea ce mă priveşte. Într-adevăr, este un an greu sportiv, cu două perioade distincte.

Trebuie să vedem ce am greşit. Am avut nişte hop-uri pe care nu le-am trecut aşa cum a trebuit”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

Dinamo vrea să transfere un campion al României! „Câinii” au planuri mari înainte de barajul cu Csikszereda

Dinamo vrea să transfere un campion al României! Oficialii echipei din Ștefan cel Mare au planuri mari și vor să întărească echipa pentru următorul sezon.

Totuși, în momentul de față, echipa lui Zeljko Kopic nu este sigură de menținerea în Liga 1. Dinamo va avea de jucat un baraj de menținere, cu Csikszereda Miercurea Ciuc, în dublă manșă. Ambele partide vor fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Potrivit informațiilor oferite de sport.ro, Zeljko Kopic vrea ca echipa sa să se mențină în Liga 1, iar, din sezonul viitor, să emită pretenții la play-off. Pentru a realiza acest lucru, antrenorul și-a alcătuit o listă de transferuri cu nume importante din fotbalul românesc. „Câinii” l-ar fi ofertat deja pe Tudor Băluță, iar acum au pus ochii pe un alt campion al României. Este vorba despre Denis Ciobotariu, legitimat în prezent la Sepsi, care are în palmares 3 titluri de campion al României, cu CFR Cluj. Ciobotariu este un produs al academiei lui Dinamo, echipă la care a și debutat în fotbalul mare. S-a transferat în anul 2020 la CFR Cluj, iar de atunci a mai jucat la Voluntari și Sepsi.

