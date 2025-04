"Avem o relaţie specială!" Elias Charalambous, dezvăluiri fabuloase despre prietenia cu rivalul de la CFR Cluj - Antena Sport

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB a recunoscut relaţia specială pe care o are cu unul dintre rivalii de la CFR Cluj. Tehnicianul campioanei se înţelege foarte bine cu jucătorul lui Dan Petrescu. Panagiotis Tachtsidis. Mai mult, grecul a intermediat o discuție telefonică între Marius Șumudică și Elias Charalambous, cu câteva minute înaintea meciului CFR Cluj – Rapid 1-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Elias Charalambous a făcut totul public înaintea marelui derby din Liga 1, FCSB-CFR Cluj. Cele două sunt principalele candidate la titlu în acest sezon.

Elias Charalambous, destăinuiri înainte de FCSB-CFR Cluj

Elias Charalambous spune că vorbeşte cu rivalul de la CFR Cluj, Panagiotis Tachtsidis de două-trei ori pe săptămână. Mai puţin, înaintea meciului direct. ”Tachtsidis este un tip grozav cu care vorbesc în fiecare săptămână. Singurul weekend când nu vorbesc cu el este atunci când avem meciuri între noi. Este un tip amuzant căruia îi place să glumească de fiecare dată. Vorbim de două-trei ori pe săptămână, pentru că avem o relație specială”, a declarat Charalambous.

Disputa dintre FCSB şi CFR Cluj are loc în Duminica Paştelui, de la ora 20.00. Înaintea disputei de pe Arena Naţională, campioana are un avans de două puncte faţă de formaţia din Gruia. Mai mult, echipa roş-albastră are 3 lungimi faţă de echipa de pe locul 3, Universitatea Craiova lui Mirel Rădoi. În runda următoare, prima din returul play-off-ului de Liga 1, FCSB joacă în deplasare, în Giuleşti, contra celor de la Rapid. De partea cealaltă, echipa lui Dan Petrescu are meci în deplasare, contra celor de la Dinamo.

Elias Charalambous a reacţionat după ce a aflat că nu se poate baza pe Daniel Bîrligea în FCSB – CFR Cluj

De asemenea, Charalambous nu se gândeşte încă la titlu şi nu crede nici că rezultatul meciului de pe Arena Naţională va fi decisiv în ceea ce priveşte lupta din acest final de sezon.