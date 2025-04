Avertisment pentru Mirel Rădoi, înaintea derby-ului Universitatea Craiova - FCSB: "E o finală" - Antena Sport

Echipa arată foarte bine acasă, au fost momente bune de joc cu Mirel Rădoi, foarte bune. Consistenţă în joc, în funcţie de ce jucători a avut la dispoziţie. Este meciul în care, n-aş spune test, ar demonstra că această echipă, după un parcurs foarte bun cu Mirel Rădoi, se poate bate la titlu. Sau asta e limita lor de exprimare în partea superioară a clasamentului. E o finală pentru ei, pentru a se bate la titlu. O finală ca să rămâi în joc.

(Va lipsi Safira) E un jucător care s-a adaptat rapid, se completează foarte bine cu Mitriţă, Baiaram, Houri, un jucător care intră foarte bine în combinaţii. Va juca cu celălalt, cu Lukic, are alt profil, nu are nicio legătură cu Safira. E n pivot, nu are aceeaşi eficienţă în combinaţii precum Safira. E un transfer reuşit”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, înainte de Universitatea Craiova – FCSB.

Elias Charalambous, anunţ ferm înainte de Universitatea Craiova – FCSB

Elias Charalambous a făcut un anunţ ferm înaintea derby-ului dintre Universitatea Craiova şi FCSB, din etapa a patra a play-off-ului. Antrenorul cipriot a dezvăluit că sunt şanse mari să existe surprize în echipa de start a campioanei.