„Bă, dereglatule, tu ai sunat-o pe nevastă-mea la ora asta?" Un jucător de la FCSB, val de injurii și de cuvinte obscene - Antena Sport

Ionuţ Panţîru este căsătorit cu Alexandra Ioana Banciu (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS), o handbalistă care a reprezentat România la nivel de junioare. Cei doi şi-au unit destinele în 2022, iar naş de cununie le-a fost chiar Mihai Pintilii.

Panţîru a avut grave probleme medicale după o accidentare horror suferită într-un meci cu Sepsi. A avut nevoie de trei operaţii şi de doi ani de recuperare pentru a fi din nou apt de joc. Alexandra i-a fost alături şi l-a încurajat să lupte pentru marele vis. Panţîru speră să îi aducă, la finalul sezonului, medalia de campion.

„Alexandra? De nedescris! Nu am cuvinte să îi mulţumesc. Tot timpul a fost aproape de mine, tot timpul a stat cu gura pe mine să mă antrenez, să fiu focusat, pentru că doar aşa pot să revin. O mare parte, cea mai mare parte ei i se datorează!

Alexandra are cel mai mare merit pentru că mi-am revenit şi am ajuns să joc din nou şi să fiu alături de echipă. Tot timpul a fost lângă mine, şi la suferinţă, şi la bucurii! A trecut şi ea prin momente foarte grele alături de mine, pentru că toată perioada asta de recuperare am trecut prin foarte multe stări, am fost supărat, eram nervos…

Vedeam că băieţii joacă, eu eram în tribună, simţean că nu mai revin odată pe teren şi e dureros!„, a declarat Ionuţ Panţîru în exclusivitate pentru AntenaSport.