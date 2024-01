"Are cel mai mare merit!" Ionuţ Panţîru, emoţionat până la lacrimi când a vorbit despre sacrificiile făcute de soţia lui - Antena Sport

Reclamă

„Alexandra? De nedescris! Nu am cuvinte să îi mulţumesc. Tot timpul a fost aproape de mine, tot timpul a stat cu gura pe mine să mă antrenez, să fiu focusat, pentru că doar aşa pot să revin. O mare parte, cea mai mare parte ei i se datorează!

Alexandra are cel mai mare merit pentru că mi-am revenit şi am ajuns să joc din nou şi să fiu alături de echipă. Tot timpul a fost lângă mine, şi la suferinţă, şi la bucurii! A trecut şi ea prin momente foarte grele alături de mine, pentru că toată perioada asta de recuperare am trecut prin foarte multe stări, am fost supărat, eram nervos…

Vedeam că băieţii joacă, eu eram în tribună, simţean că nu mai revin odată pe teren şi e dureros!„, a declarat Ionuţ Panţîru în exclusivitate pentru AntenaSport.

Fotbalistul din Iaşi a dezvăluit cum îi mulţumeşte soţiei pentru tot ajutorul primit.

„Eu îi iau flori pe neaşteptate, fără să fie o anumită zi specială. Ştie cât de mult o iubesc! E important că noi ne înţelegem foarte bine şi că este această chimie între noi.

Chiar săptămânal merge la sală. Făcând sport, a fost învăţată şi ea să aibă un anumit stil de viaţă. Acum, apărând copilul, s-a mai schimbat şi ea puţin„, a spus fundaşul FCSB-ului. Fundaşul FCSB-ului a jucat 19 minute în acest sezon. A intrat pe finalul meciului din Liga 1, cu Sepsi, şi în victoria din Cupă cu Bihor Oradea. Roş-albaştrii debutează în 2024 acasă, cu UTA. Meciul din etapa a 22-a a Ligii 1 va fi luni, de la ora 20:00, LIVE TEXT pe AS.ro. Gigi Becali a dezvăluit primul 11 al FCSB-ului, înaintea meciului cu UTA Gigi Becali a spus totul, înaintea meciului cu UTA. Acesta a dezvăluit că doi dintre jucătorii aduşi în această iarnă, Baba Alhassan şi Luis Phelipe, vor începe încă din primul minut duelul cu arădenii. Nana Antwi, al treilea transfer efectuat în această iarnă de FCSB, va fi lăsat pe banca de rezerve la duelul cu UTA, mărturisind că se va baza pe serviciile lui Alexandru Creţu, pentru flancul drept al defensivei. Creţu va fi astfel titularizat surprinzător, dat fiind faptul că la un moment dat, a fost pe „lista neagră" a latifundiarului din Pipera. Pe poziţia de atacant va evolua Alexandru Băluţă, iar în benzi se vor regăsi Octavian Popescu şi Luis Phelipe. „Eu spun că Luis Phelipe e mult mai bun decât Tavi. Acum (n.r. – cu UTA, la următorul meci) va juca el în dreapta, Tavi în stânga și Băluță atacant. Mai jos, Baba, Șut și Olaru. Ngezana cu Dawa, Radunovic și cu Crețu. Gata, am spus echipa", a declarat Gigi Becali, conform orangesport.ro.

