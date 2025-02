Basarab Panduru l-a luat la rost pe Zeljko Kopic după FCSB - Dinamo 2-1: "De ce faci asta? Ca să ce?" - Antena Sport

A fost cea de a şaptea înfrângere la rând pentru Dinamo în derby-urile cu marea rivală. Cu această victorie, FCSB a revenit pe primul loc. În ceea ce o priveşte pe Dinamo, ea este pe locul 5 în Liga 1, cu 45 de puncte. „Câinii” nu sunt matematic în play-off.

„Am început foarte bine partida din seara asta. Ne-am simţit încrezători, asta am vorbit înainte de meci, să începem bine. Am dat gol, dar din păcate nu am ştiut să ţinem de rezultat, am primit gol în două minute. S-a văzut calitatea lor.

Noi mergem la fiecare meci la victorie. Ştiam că vor lipsi câţiva jucători importanţi, dar ştiam şi că cei care vor intra vor fi montaţi.

(n.r: Aţi dezvoltat un complex cu FCSB?) Nu ştiu dacă e un complex, ei sunt în mare formă de câţiva ani încoace. Merită respect, cred că sunt cel mai puternic adversar din campionat”, a declarat Dennis Politic, la digisport.ro.