Gigi Becali a negociat până la 1 noaptea transferul lui Ianis Hagi la FCSB: "E o bomboană de băiat" - Antena Sport

Gigi Becali a negociat până la 1 noaptea transferul lui Ianis Hagi la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că s-a întâlnit cu Gică Hagi şi cu fiul acestuia şi au vorbit despre viitorul internaţionalului român.

Ianis Hagi a rămas liber de contract, după ce s-a despărţit de Rangers. Internaţionalul român încă nu şi-a găsit un nou angajament, având oferte din primele cinci campionate ale Europei, după cum a anunţat AS.ro în exclusivitate.

Gigi Becali s-a arătat, din nou, dispus să-l transfere pe Ianis Hagi la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că fiul “Regelui” are întotdeauna uşa deschisă la echipa sa, la care ar urma să fie titular în banda dreaptă a atacului.

Becali a dezvăluit şi ce răspuns i-a oferit Ianis Hagi. Fiul “Regelui” a transmis că pe postul său, la FCSB deja evoluează Florin Tănase.

“M-am întâlnit cu Gică Hagi acum vreo săptămână, într-o seară. Am fost cu finii mei să mâncăm niște pește. M-am întâlnit acolo cu Gică, cu Ianis, nora, nașa, cuscrii lor. Am stat la masă cu ei. La plecare, l-am întrebat pe Gică dacă mai stă și a rămas acolo el cu Ianis. Femeile au plecat acasă și am rămas noi până pe la 1 noaptea. Am stat, am vorbit de unele, de altele.