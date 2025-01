Basarab Panduru știe care e problema de la Universitatea Craiova! Mesaj direct după venirea lui Mirel Rădoi - Antena Sport

Mihai Stoica a repetat în mod obsesiv un cuvânt, după revenirea lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova

Mihai Stoica a comentat schimbarea de antrenor de la Universitatea Craiova. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB asigură că gruparea din Bănie este de temut cu Mirel Rădoi pe bancă.

MM Stoica l-a lăudat pe fostul căpitan de la FCSB şi a repetat obsesiv că este un lider şi se va impune rapid în vestiar. Este sigur că Mirel Rădoi are la dispoziţie un lot cu care se poate bate de la egal la egal cu orice echipă din Liga 1.

„Universitatea Craiova are un lot bun. Chiar cred că Universitatea Craiova are un lot bun. E în primele trei, clar, eu aşa văd. E o echipă cu jucători buni, nu văd vreun post unde să sufere, doar la fundaş dreapta, că Mora e improvizaţie, dar e o echipă care-şi doreşte să joace ofensiv, are nevoie de un fundaş de genul ăsta.

Nu văd unde ar fi puncte slabe! Au trei jucători de echipă naţională, dintre care doi erau foarte importanţi. Unul este cel mai titular dintre titulari, că nu există unul mai sigur de poziţia lui în primul 11 la echipa naţională… Nicuşor Bancu… este cel mai clar în echipa naţională, indiferent cine vine selecţioner. Screciu era titular înainte de accidentare, acum înţeleg că a revenit. Mitriţă şi Cicâldău sunt jucători importanţi din fotbalul românesc. Şi Mirel Rădoi e lider, e un tip… l-am avut, e lider, lider, lider!”, a declarat Mihai Stoica, conform sursei citate.