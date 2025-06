Cum l-a convins Gigi Becali pe Dennis Politic să semneze cu FCSB. Suma investită de patron pentru mutare - Antena Sport

Gigi Becali a venit cu dezvăluiri despre înregimentarea lui Dennis Politic la FCSB. Jucătorul rivalei a bătut palma cu latifundiarul din Pipera şi e a treia mutare a verii pentru campioană. Asta după ce FCSB i-a acontat deja pe Daniel Graovac şi Denis Alibec.

Gigi Becali a venit cu detalii de la negocieri. După ce a adus doi jucători liberi de contract, latifundiarul din Pipera a dezvăluit cât l-a costat aducerea mijlocaşului stânga.

Gigi Becali, amănunte despre mutarea lui Dennis Politic la FCSB

Aproape un milion de euro plus Alexandru Musi l-a costat pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a făcut dezvăluiri complete de la negocieri. ”Politic a plecat de la 700.000, am dat 800.000. Dinamo avea procente pentru Politic, procent pentru impresar, le-am preluat eu. 100.000 procent pentru Politic și 70.000 procent la impresar. Ne-am înțeles cu toate. Deci m-a costat 970.000 plus Musi.

Nu m-am zbătut pentru niciun jucător ca pentru Politic. Eu vreau prietenie cu Dinamo, vreau război pe teren. La fel și între suporteri. Dar războiul e în teren. Să fie și respect. Mie mi-a plăcut de băiatul acesta, nu doar de fotbalist. Mi s-a părut fața lui luminată. E un om curat. Eu vreau echipă puternică, trebuie să mă întăresc în stânga. Vreau să câștig campionatul și Champions League”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

Alexandru Musi este cotat la 800.000 de euro. Astfel, se poate considera că toată afacerea ”Dennis Politic la FCSB” l-a costat pe Gigi Becali 1,77 de milioane de euro. Mai mult, s-a aflat şi ce salariu ar avea mijlocaşul la campioană. Politic ar urma să primească 20.000 de euro lunar, care îl va face unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la FCSB. Denis Alibec şi Daniel Bîrligea primesc salarii de 25.000 de euro lunar, în timp ce Florin Tănase e cel mai bine plătit, cu 30.000 de euro.