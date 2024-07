Botoșani - Oțelul LIVE SCORE (18:30). Dorinel Munteanu, la primul meci din noul sezon de Liga 1. Echipele de start - Antena Sport

Antrenorul de la Botoșani a dezvăluit, după meciuri, că a încercat să creeze o atmosferă bună în vestiarul echipei, din momentul în care a ajuns pe banca acesteia.

„Facem mese împreună, stăm la o bere, dar pe teren trebuie să dăm 100%. N-am vrut să dezvolt acest subiect, a fost o inspirație de moment, veneam după meciul de la Sibiu, când am fost egalați pe final, și la două zile jucam cu Dinamo. Era atmosfera sumbră, jucătorii erau terminați.

Am vrut să găsesc o cale să-i fac să înțeleagă că viața continuă. După antrenament, am fugit repede la cofetărie, am luat o tavă de 80 de eclere, apoi, a doua zi, 150 de mici, două tăvi de cartofi prăjiți și o bere de fiecare. A fost surpriză, nu știa nimeni, s-a destins atmosfera și am bătut Dinamo”, a spus Bogdan Andone, la digisport.ro.