"Când i-a dat-o Oaidă printre picioare, mi-a fost milă de Gigi Becali!" Dumitru Dragomir, genial după Rapid - FCSB 4-0 - Antena Sport

Dumitru Dragomir a devenit viral după Rapid – FCSB 4-0

Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal a spus că i s-a făcut milă de Gigi Becali

Dumitru Dragomir a fost genial după Rapid – FCSB 4-0. Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal a spus că i s-a făcut milă de Gigi Becali când a văzut un dribling de brazilian al lui Oaidă, jucător care a fost dat afară de la FCSB.

Dumitru Dragomir a spus că i-a fost teamă ca Gigi Becali să nu aibă probleme de sănătate în timpul partidei cu Rapid. FCSB a fost umilită în derby de rivală.

Dumitru Dragomir, genial după Rapid – FCSB 4-0

„Când am văzut că Oaidă i-a dat-o și printre picioare, atunci mi-a fost milă de Gigi. Să nu crape acasă, poți să mori. Am trăit în atmosfera asta, de asta sunt tare. Muream, știi cât făceam tensiunea? 22 cu 12 făceam, am stat toată viața mea pe bancă.