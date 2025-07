"Când îşi propune, domnul Becali are puterea". Gabriel Torje a anticipat transferul lui Politic la FCSB - Antena Sport

“ Dinamo l-a pierdut pe Politic, dar l-a câștigat pe Musi și un milion de euro. De când au apărut primele declarații că se negociază, eram convins că se va face transferul. Când își propune ceva, domnul Becali are puterea să cumpere pe oricine

În plus, jucătorul de 35 de ani a transmis că rivalitatea dintre cele două echipe s-a “stins” în ultima perioadă, acesta fiind şi motivul pentru care o plecare a unui fotbalist de la un club la altul nu mai este văzută drept o mare “trădare”. Torje a mai punctat că doar galeriile păstrează orgoliul de derby, iar conducerile celor două cluburi nu mai sunt pătimaşe ca pe vremuri.

Mijlocaşul care a devenit un simbol pentru fanii alb-roşii a vorbit despre transferul lui Dennis Politic la FCSB şi a oferit o declaraţie care va putea fi incomodă pentru anumiţi suporteri. Torje a spus că se aştepta ca fostul căpitan al lui Dinamo să ajungă la echipa lui Elias Charalambous, ţinând cont de puterea financiară pe care o are Gigi Becali.

Eu am zis «nu» de la prima discuție. Am vorbit cu cei de la Dinamo, nu direct cu FCSB. Discuția a fost cu un an înainte să plec la Udinese, când eram în cea mai bună perioadă a mea. Eram bun tare atunci!

Acum rivalitățile nu mai sunt la nivel de jucători, de conducere, doar galeriile mai au acest orgoliu. Jucătorii nu voiau să trădeze la vremea respectivă și pentru că nu voiau să meargă la rivalul patronului. Acum nu mai sunt rivalitățile atât de mari și jucătorii aleg să plece mult mai ușor și sunt convinși mult mai ușor. Când jucam eu la Dinamo, era o rivalitate foarte mare pentru că echipele erau apropiate valoric, ne băteam la primele locuri“, a spus fostul jucător al alb-roşilor, potrivit gsp.ro.