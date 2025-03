Cătălin Cîrjan abia aşteaptă să revină pe Arena Naţională, după Dinamo - Hermannstadt! Ce obiectiv are în play-off: "Suntem caractere puternice" - Antena Sport

Cătălin Cîrjan / Profimedia Cătălin Cîrjan a marcat în victoria obţinută de Dinamo pe stadionul Arcul de Triumf, în meciul cu FC Hermannstadt, câştigat cu 2-0 de „câini”. Acesta a fost ultimul joc disputat de echipa lui Kopic pe Arcul de Triumf, urmând ca Dinamo să dispute meciurile din play-off pe Arena Naţională. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Chiar dacă nu a obţinut rezultate pozitive pe acest stadion, Cătălin Cîrjan, unul dintre cei doi marcatori ai serii, este nerăbdător să revină pe cea mai mare arenă a ţării. Cătălin Cîrjan, după Dinamo – FC Hermannstadt 2-0: „Nu vrem să ne mulţumim cu puţin” „Ştiam că vom întâlni o echipă foarte bună. Nu ne-au pus foarte multe probleme, a avut Eddy o exceuţie extraordinară. După am reuşit şi eu să marchez. Suntem bucuroşi că am terminat aşa. Mie îmi place mai mult pe Arena Naţională, chiar dacă nu am câştigat acolo. E terenul mai bun acolo. Suntem foarte bucuroşi că suntem în play-off, vrem să câştigăm la Arad pentru a intra şi mai motivaţi în play-off. Suntem caractere puternice, nu vrem să ne mulţumim cu puţin. Vrem să fim cât mai sus la finalul sezonului. Nu pot eu să dau răspunsul (n.r. la ce naţională va juca în martie), vedem când vor fi convocările. Vreau să îi dedic acest gol colegului nostru Lixandru, s-a operat şi trece printr-o perioadă grea”, a declarat Cătălin Cîrjan, la digisport.ro. Reclamă

Eddy Gnahore a marcat un gol superb în debutul reprizei secunde. Spre deosebire de Cîrjan, acesta nu s-a plâns de terenul de pe Arcul de Triumf şi a recunoscut că se simte bine pe această arenă:

„Am avut controlul jocului, am obţinut trei puncte şi suntem fericiţi, mergem mai departe. De obicei îmi place să pasez, m-am uitat să văd dacă am cui să pasez. Am văzut că am spaţiu şi am dat la poartă, sunt fericit că am înscris.

Încă nu am aşteptări de la play-off, o vom lua meci cu meci.

