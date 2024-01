Câţi fani au venit să vadă Dinamo - Rapid, pe Giuleşti, după boicotul de pe Arena Naţională. Atmosferă incendiară - Antena Sport

„Diseară putem să scriem împreună o pagină nouă în istoria noastră, să aducem acasă nu doar o victorie, ci și un moment unic care va rămâne în amintirile noastre pentru totdeauna.

Le vom putea povesti nepoților că am fost acolo, în acea zi friguroasă de Ianuarie, atunci când pe Giulești au fost mai mulți suporteri decât pe Arena Națională!

Gestul nostru, de a viziona meciul chiar în casa noastră, sub cerul Giuleștiului, este simbolic, însă poate crea o atmosferă de neuitat. În trecut, am făcut pasiuni și am trăit momente care au marcat istoria Rapidului. Acum, avem ocazia să adăugăm un nou capitol epic.

Așa cum am umilit steliștii, rămânând în istorie ca având asistența cea mai mare pe stadionul de lângă cimitir, așa vom putea umili și maidanezii, fiind mai mulți pe Giulești decât pe Arena Națională, la meci! Ceva unic în istoria fotbalului!

Și, nu în ultimul rând, avem o promisiunea: în cazul unei victorii, jucătorii noștri se vor îndrepta spre Giulești pentru a sărbători alături de noi. Este o ocazie de a crea nu doar istorie, ci și amintiri de neuitat”, au postat suporterii din Peluza Nord Rapid, pe contul de Facebook.