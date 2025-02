"Ce face dacă ajung preşedintele României?" Gigi Becali i-a dat replica lui Mihai Rotaru, după ce patronul Universităţii Craiova a ieşit la atac - Antena Sport

Mihai Rotaru a susţinut că arbitrii s-ar teme de Gigi Becali şi FCSB, acesta fiind motivul pentru care centralul Istvan Kovacs nu a dictat lovitură de la 11 metri la henţul comis de Ngezana în minutul 34 al derby-ului FCSB – Dinamo 2-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali i-a răspuns lui Mihai Rotaru. Patronul FCSB-ului a insistat că Istvan Kovacs ar fi procedat corect neacordând lovitură de la 11 metri. Becali a readus în discuţie anunţul pe care l-a făcut recent, că ar putea candida la preşedinţia României.

Gigi Becali nu i-a rămas dator lui Mihai Rotaru: „E problema lui oltenească, face din ţânţar armăsar”

„Este problema lui oltenească. Oltenii fac din țânțar armăsar tot timpul. Eu am văzut mai multe reluări, nu atinge (n.r: Ngezana mingea cu mâna), nici măcar pipăită.

Cum să contești cel mai mare arbitru al României? Am zis că e foarte bine când am aflat că ne arbitrează Kovacs. E prea mare să facă tâmpenii. Să spună și Rotaru, dacă are putere să pună presiune.

Nu mă mai cert cu nimeni, nu îmi mai trebuie. Mulțumesc Domnului eu. Aduceți echipe să jucăm, că nu mai avem cu nimeni. Dacă mă fac președinte? Ce o să pățească el, Rotaru?!”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.