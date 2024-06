Ce l-a surprins pe Neil Lennon în Bucureşti: "Infern!" Mesaj de susţinere pentru "tricolori", înainte de EURO 2024 - Antena Sport

Neil Lennon a dezvăluit ce l-a surprins, în Bucureşti. Antrenorul de la Rapid a declarat că traficul i se pare unul infernal, oferind mai multe detalii despre primele impresii făcute despre România.

Neil Lennon a declarat chiar că va fi fanul „tricolorilor” la EURO 2024, dar şi fanul Scoţiei, echipa sa naţională.

Ce l-a surprins pe Neil Lennon în Bucureşti

Antrenorul de la Rapid a transmis că vremea din Bucureşti este una pe placul său, fiind mult mai cald decât în oraşul său natal din Scoţia. Acesta a dezvăluit că a încercat deja şi mâncarea tradiţional românească.

Totodată, întrebat dacă este pregătit să se întâlnească cu fanii Rapidului, Neil Lennon a oferit un răspuns clar imediat. Acesta a transmis că a văzut deja ce atmosferă fac suporterii, mărturisind că este obişnuit cu astfel de lucruri, după perioada în care a antrenat-o pe Celtic.

„(N.r. Sunteţi pregătit să-i cunoaşteţi pe fanii de la Rapid) Sunt foarte nerăbdător să-i cunosc pe fanii de la Rapid. Am văzut multe meciuri şi am văzut cât de pasionaţi sunt şi cât de mult iubesc echipa. Am lucrat şi la Celtic, unde la fel erau fanii foarte pasionaţi, deci sunt obişnuit. Am întâlnit câţiva fani ai Rapidului în oraş, de când am venit aici. Nu e greu să mă recunoască.