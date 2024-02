Cel mai nou transfer al lui Dinamo, Edgar Ie, a ajuns la Bucureşti! Primele declaraţii: "Putem evita retrogradarea" - Antena Sport

Reclamă

Da, putem evita retrogradarea. Știu situația, echipa o să o scoată la capăt, asta sperăm. Nu-mi pun problema să picăm în Liga 2. (n.r. Mesajul pentru fani) Am venit aici să dau totul și să ajut echipa”, a declarat Edgar Ie pe aeroport, potrivit iamsport.ro.

Dinamo, lovitură pe piaţa transferurilor! A obţinut semnătura lui Edgar Ie, care a trecut pe la FC Barcelona

Dinamo l-a adus pe Edgar Ie liber de contract, după ce acesta tocmai s-a despărţit de Başakşehir. Fotbalistul este cotat de site-ul transfermarkt.com la 1,7 milioane de euro.

”Încercăm să aducem un fundaș central. Să sperăm că îl și putem aduce. Este un fundaș de origine franceză, cu o cotă foarte bună și eu sper să reușim să facem astăzi transferul. Are cetățenie portugheză și a jucat în Turcia la Bașakșehir: Edgar Ie se numește.

Sper să reușim să îl aducem pentru că altfel s-ar putea să dezamăgim dacă nu putem să-l închidem. Aș fi vrut să semneze întâi, să fiu sigur că totul e în regulă.

Ne dorim să aducem jucători de calitate, care pot face diferența. Nici nu ne-am concentrat foarte tare în condițiile în care puteam să facem transferuri chiar și pentru împrumuturi păreau foarte, foarte complicate negocierile.

E ultimul transfer. Încercăm să stabilizăm, să dăm o coeziune echipei și să răzbim la bătăliile astea foarte importante pe care le avem”, declara, anterior, Andrei Nicolescu pentru fanatik.ro. Dinamo s-a despărţit oficial de un jucător: „Am trăit momente unice”! Anunţul clubului din Ştefan cel Mare Dinamo s-a despărţit oficial de un jucător, Iulian Roşu. Clubul din Ştefan cel Mare a anunţat astăzi că a rezolvat litigiul cu fotbalistul. Despărţirea lui Iulian Roşu de Dinamo nu s-a făcut chiar liniştit, jucătorul având iniţial declaraţii dure la adresa conducerii „câinilor”. „Mulțumim, Iulian Roșu! București, 13 februarie 2024. Dinamo 1948 și jucătorul Iulian Roșu au convenit astăzi, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale și stingerea litigiilor între părți, pe cale amiabilă, anunță clubul nostru prin intermediul paginilor oficiale de comunicare. În acest context, în numele tuturor dinamoviștilor, îi mulțumim mijlocașului Iulian Roșu pentru contribuția importantă la promovarea în SuperLigă și pentru evoluțiile în tricoul alb-roșu în prima parte a acestei ediții de campionat. „Iulian Roșu nu a mai intrat în calculele conducerii tehnice” 20 de meciuri a jucat Iulian Roșu sezonul trecut pentru Dinamo, marcând 6 goluri, 4 în campionat și două în Cupa României. Reclamă

10 partide a adunat Iulian Roșu în tricoul alb-roșu, în acest sezon, 7 în SuperLiga și 3 în Cupa României. Ultima prezență a fost la începutul lunii noiembrie, în meciul de campionat U Craiova vs Dinamo (1-0).

De la începutul acestui an, Iulian Roșu nu a mai intrat în calculele conducerii tehnice. ‘Aventura mea la Dinamo se oprește aici și mă bucur pentru dialogul constructiv pe care l-am avut în ultimele zile cu oficialii clubului. Am trăit momente unice alături de suporteri și nu voi uita niciodată această perioadă. Sunt bucuros că am pus umărul la revenirea echipei în prima ligă. Mulțumesc pentru șansa de a juca pentru această echipă frumoasă!’, a concluzionat Iulian Roșu pentru dinamo1948.ro.

Mult succes în carieră, Iulian Roșu!”, a transmis Dinamo pe contul de Facebook.

