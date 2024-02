Dinamo s-a despărţit oficial de un jucător: "Am trăit momente unice"! Anunţul clubului din Ştefan cel Mare - Antena Sport

Mult succes în carieră, Iulian Roșu!”, a transmis Dinamo pe contul de Facebook.

„Mi-au distrus viitorul!” Iulian Roşu a reacţionat dur după ce a aflat că Dinamo se desparte de el

Iulian Roşu a reacţionat dur imediat ce a aflat că Dinamo vrea să se despartă de el. El a depus memoriu împotriva clubului şi a avut câştig de cauză.

Dinamo a primit şi interdicţie la transferuri pentru două sezoane, după acest caz. Iulian Roşu spunea iniţial că nu va fi nicio înţelegere cu Dinamo, dar iată că lucrurile s-au rezolvat.

„Mie nu-mi vine să cred că tot eu sunt considerat vinovat, că există oameni care spun că din cauza mea nu mai are Dinamo voie să facă transferuri! Nu mi-am dorit să ajungem aici, chiar am avut discuţii cu conducătorii, de două ori le-am propus să renunţ la pretenţia de a le bloca transferurile. O dată le-am propus să renunţ şi la nişte bani din câţi mai aveam de primit.

„Am refuzat discuţiile faţă în faţă, deşi ei mi-au propus”

(Reporter: Aţi încercat să vă întâlniţi, să vorbiţi?) Am refuzat discuţiile faţă în faţă, deşi ei mi-au propus. Nu accept să mă întâlnesc cu nişte oameni care aproape că mi-au distrus viitorul. Cine mă mai ia acum, când eu nu am putut să mă antrenez în iarna asta fiindcă ei nu m-au primit în programul echipei? Când erau antrenamente tactice, eu stăteam cu masorii pe marginea terenului, nu mă primeau pe teren. Mai ales de când a venit antrenorul nou nu am mai avut nicio şansă, deşi la testele fizice din iarnă am fost cel mai bun. Rezultatele acelor teste nu au contat deloc.

După ce am dat clubul în judecată, conducerea a răspuns tot cu un proces, m-a dat şi pe mine în judecată. Ţi se pare că a fost o reacţie a unor oameni care sunt interesaţi să rezolvăm amiabil? Vreau ca lumea să înţeleagă că nu sunt, în niciun caz, vinovatul în acest caz. Oricum, sancţiunea e într-o primă instanţă, Dinamo va face recurs, ceea ce înseamnă că are în continuare dreptul de a face transferuri, măcar până la un verdict final”, a declarat Iulian Roşu pentru fanatik.ro.