Cine va fi antrenorul lui Dinamo, în sezonul viitor! Anunţul clar al şefilor "câinilor"! Ce jucători vor continua - Antena Sport

Cine va fi antrenorul lui Dinamo, în sezonul viitor Jucătorii lui Dinamo / Hepta Şefii „câinilor" au făcut un anunţ clar şi au dezvăluit cine va fi antrenorul lui Dinamo, în sezonul viitor. Andrei Nicolescu a dezvăluit că Zeljko Kopic va continua pe banca formaţiei din Ştefan cel Mare. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Zeljko Kopic a venit la Dinamo la finalul anului trecut, după ce Ovidiu Burcă a demisionat. Antrenorul croat i-a salvat pe „câini" de la retrogradare, după ce formaţia din Ştefan cel Mare a câştigat barajul cu Csikszereda. Cine va fi antrenorul lui Dinamo, în sezonul viitor Andrei Nicolescu a declarat că Zeljko Kopic este confirmat în funcţia de antrenor al lui Dinamo, pentru sezonul viitor. Administratorul special al „câinilor" a dezvăluit că antrenorului croat i s-a prelungit automat înţelegerea, astfel că nu se va pune problema ca acesta să plece. De asemenea, pe lângă Zeljko Kopic, Andrei Nicolescu a dezvăluit că şi o parte dintre titulari vor continua la Dinamo, printre care Dennis Politic şi Eddy Gnahore. „Sunt multe de făcut în perioada asta. Kopic este confirmat, avem discuții pentru setarea obiectivului, bugetelor, asumărilor. I s-a prelungit contractul automat, avem antrenor în momentul de față, setăm modalități de îndeplinire a obiectivelor ca să știm cum mergem la anul, să nu intrăm în vria din acest sezon.

Sunt jucători cu contract la Dinamo, o parte bună dintre jucătorii care au format nucleul de bază pentru această parte de campionat. Sunt jucători ale căror contracte au expirat și probabil astăzi sau mâine vom lua decizia dacă-i ofertăm sau nu.

Dintre cei ale căror contracte le-au expirat, cu siguranță vă pot spune că Răzvan Patriche va primi o ofertă din partea noastră să rămână încă un an pentru că a dovedit curaj, dorință, muncă și suflet pus în slujba lui Dinamo.

Politic are contract, cu Velkovski am intrat în negocieri, Gnahore are contract. La anul acești jucători vor fi mult mai pregătiți de Superliga, de la Golubovic la Homawoo, Politic, Gnahore, poate și Hakim Abdallah”, a declarat Andrei Nicolescu, la Radio Gold FM, citat de gsp.ro.

Prima reacţie a clubului Dinamo după ce a ratat ieşirea din insolvenţă Prima reacţie a clubului Dinamo după ce a ratat ieşirea din insolvenţă a venit din partea lui Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al clubului din Ştefan cel Mare. Tribunalul Bucureşti a amânat din nou procesul clubului din Ştefan cel Mare cu Mircea Rednic. Dinamo nu va putea ieşi din insolvenţă la timp pentru a putea ajunge în cupele europene. Zăvăleanu susţine că echipa din Ştefan cel Mare mai are şi alte datorii. „Sunt două comentarii. A fost amânată pronunţarea, nu procesul. Aş vrea să subliniez. Trebuie achitate în totalitate datoriile. Dacă acţionarii vor plăti acele sute de mii de euro… Această sumă trebuie plătită mai întâi. Suma către Mircea Rednic nu este una decisivă”, a Zăvăleanu, citat de digisport.ro. Data de 29 mai reprezenta următorul termen de judecare dintre Dinamo şi Mircea Rednic (pentru 32.000 de euro), dar o soluţia nu a fost luată azi. Următorul termen va fi pe 12 iunie, prea târziu pentru a putea obţine o eventuală prezenţă în cupele europene.

