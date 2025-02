Claudiu Petrila, prima reacţie după Farul - Rapid 1-3: "De acum trebuie să ne uităm doar în sus"! Ce a spus despre Marius Şumudică - Antena Sport

Claudiu Petrila / Profimedia Images Claudiu Petrila a oferit declaraţii după victoria cu 3-1, din deplasare, cu Farul. Petrila a reuşit un assist, la golul lui Koljic, şi un gol, din penalty, în partida cu constănţenii. În finalul partidei a avut şi o bară. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Claudiu Petrila a spus, după meci, că Marius Şumudică a pregătit foarte bine duelul cu Farul, chiar dacă a fost suspendat la acest meci şi a văzut partida din tribune. Claudiu Petrila: „Suntem foarte aproape, lupta nu s-a terminat” „(n.r: Cum a fost astăzi?) O victorie foarte importantă, încet-încet ne apropiem de play-off. Suntem la 5 puncte din nou, chiar dacă Sepsi a bătut. (n.r: S-a simţit presiunea pentru că Sepsi reuşise să câştige?) Pot să zic că da, dar de acum cred că trebuie să ne uităm doar în sus, suntem la 5 puncte, nu ar trebui să ne uităm la ce e în spatele nostru. Suntem foarte aproape, lupta nu s-a terminat, mai avem două jocuri foarte grele pe care trebuie să le jucăm la maxim. Reclamă

(n.r: despre assist-ul pentru Koljic) Mi-a ieşit schema, iar la penalty am avut încredere în mine, am luat mingea şi am marcat.

(n.r: despre Marius Şumudică) Ne-a pregătit foarte bine la acest meci, chiar dacă dânsul nu a fost pe bancă lângă noi”, a declarat Claudiu Petrila pentru digisport.ro, după Farul – Rapid 1-3.

Farul Constanţa – Rapid 1-3. Dobre, Koljic şi Petrila au marcat pentru giuleşteni. Alibec a reuşit un gol superb

Rapid a reuşit să o învingă pe Farul, în deplasare, cu 3-1, într-o partidă din etapa cu numărul 28 din Liga 1. Echipa lui Gică Hagi câştigase etapa trecută pe terenul lui Dinamo, cu 2-0, în timp ce Rapid a câştigat meciul de pe teren propriu cu FC Botoşani, cu 1-0. Giuleştenii au obţinut o nouă victorie contra Farului lui Gică Hagi, după ce în tur îi învinseseră pe constănţeni cu 5-0.

