Clinton N'Jie a rupt tăcerea despre Marius Şumudică: "Câteodată face greşeli, dar întotdeauna vrea binele echipei!" - Antena Sport

Clinton N’Jie, atacantul celor de la Rapid, a rupt tăcerea despre Marius Şumudică. În momentul în care a fost schimbat cu UTA, N’Jie şi-a exprimat public nemulţumirea faţă de decizia antrenorului.

Atacantul adus la Rapid la insistenţele lui Marius Şumudică a gesticulat nervos în momentul în care a fost schimbat de Şumudică. N’Jie a spus că şi Şumudică mai face greşeli, dar întotdeauna urmăreşte binele echipei.

„(n.r. despre Şumudică) Este foarte pasionat pentru munca lui şi asta este foarte important. Dă totul! Câteodată face greşeli, ca noi toţi, dar întotdeauna vrea binele echipei. Este şi partea umană, este foarte importantă pentru mine şi cred că el îşi dă silinţa nu doar să fie antrenor, dar şi să fie un tată pentru cei tineri, să fie important pentru ceilalţi şi asta este important şi pentru noi”, a spus N’Jie la primasport.ro.

Clinton N’Jie a vorbit despre Şumudică, dar şi despre fanii Rapidului

Jucătorul camerunez a vorbit la superlativ şi despre fanii Rapidului, dar şi despre momentul care l-a convins să vină în România.

„A fost însă important şi că am văzut echipa, m-am uitat la unele imagini video, am văzut fanii şi era important pentru mine să pot să trăiesc această relaţie dintre fani şi club. Era important fiindcă iubesc asta, în plus mi-a plăcut atmosfera pe care am văzut-o în video, a contat şi asta pentru mine.