Conducătorii de la Dinamo s-au dezlănţuit după victoria cu Farul: "Vrem să câştigăm toate meciurile!" - Antena Sport

Reclamă

Sunt toate meciuri grele, dar cred că contează mai puțin în aceste cinci etape dacă jucăm cu echipe de sus sau de jos. Trebuie să fim pregătiți și să abordăm fiecare partidă la victorie. Eu cred că și în deplasare vom umple stadioane în acest play-out, dacă ne lasă gazdele noastre”, a spus Andrei Nicolescu la digisport.ro.

Discursul lui Zeljko Kopic, după Farul – Dinamo 0-2

Discursul lui Zeljko Kopic, după Farul – Dinamo 0-2. Antrenorul dinamoviştilor a spus că victoria este a jucătorilor, dar şi a suporterilor.

Reclamă

Zeljko Kopic e de părere că Dinamo mai are mult până să ajungă să se salveze de la retrogradare. Chiar dacă a câştigat, Dinamo a rămas ultima în Liga 1, la egalitate de puncte cu FC Botoşani.

„Victoria e meritată de jucători, dar și de suporteri, care ne-au dat energie. Sunt mândru de jucători și de suporteri. Am jucat foarte bine tactic, în meciurile precedente am avut câteva minute bune, dar astăzi am demonstrat că am fost mai buni. Am putut vedea multe lucruri bune în jocul lui Dinamo.

Pot să înțeleg că unii jucători nu sunt la cel mai bun nivel, dar mă aștept să joace din ce în ce mai bine. Nu e despre bonusuri, cât e despre mândrie. Am spus-o de multe ori, este un club special Dinamo și merită mai multă energie.

Reclamă 4 / 0/3

A fost o perioadă destul de grea și, deocamdată, nu am câștigat nimic. Știam că vin la Dinamo și am încercat să ajut cât pot de mult„, a spus Zeljko Kopic. Căpitanul lui Dinamo, euforic după ce au răpus-o pe Farul Căpitanul lui Dinamo a oferit prima reacţii, după ce a răpus-o pe Farul. Răzvan Patriche s-a declarat extrem de bucuros de prima victorie înregistrată în 2024, dezvăluind şi care au fost „armele” cu care i-au învins pe campioni. „Am arătat ca o echipă, am fost uniţi, am luptat pentru fiecare minge şi s-a văzut rezultatul la final. Ne bucurăm, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, nu am rezolvat nimic deocamdată. Dar dacă rămânem la fel de uniţi, ne vom îndeplini obiectivul. I-am surprins cu atitudine, agresivitate, un grup unit, cu toţii tragem pentru aceeaşi căruţă, ca să spun aşa. Noi vom lupta până la sfârşit, în fiecare meci, dacă vom juca aşa, vom rămâne în Liga 1. Le mulţumim fanilor, mereu sunt alături de noi. Ne bucurăm enorm pentru această victorie, sper să fie un nou început. Sunt fericiţi şi colegii, am uitat să ne mai bucurăm, în seara asta ne vom bucura şi de mâine începem din nou munca. Nu suntem noi cu Botoşani, încercăm să le prindem pe celelalte şi când se vor înjumătăţi punctele să avem o şansă reală”, a declarat Răzvan Patriche. Reclamă

Care va fi verdictul TAS după apelul Simonei Halep? Suspendarea va fi anulată Suspendarea va fi micşorată Suspendarea va fi mărită Suspendarea va rămâne de 4 ani Vezi rezultatele Loading ... Loading ...