Control anti-doping imediat după FCSB - Rapid 3-3! Numărul uriaş de jucători testaţi la finalul derby-ului de pe Arena Naţională - Antena Sport

Florin Tănase şi Denis Ciobotariu, în FCSB - Rapid / Hepta FCSB – Rapid a fost capul de afiş al primei etape din play-off-ul Ligii 1. Cele două echipe au făcut spectacol pe Arena Naţională şi au încheiat la egalitate, scor 3-3. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Meciul a venit la numai câteva săptămâni de la returul dintre cele două echipe din sezonul regular. Cu Rapid în calitate de gazdă, meciul s-a încheiat 0-0. 12 jucători au fost controlaţi anti-doping după FCSB – Rapid 3-3 La finalul acelui duel, Marius Şumudică a făcut mai multe declaraţii legate de condiţia fizică a celor de la FCSB. Observaţiile antrenorului de la Rapid nu le-a picat bine oficialilor de la FCSB, Gigi Becali şi Mihai Stoica replicând dur la adresa tehnicianului din Giuleşti. La finalul meciului din prima etapă a play-off-ului, a avut loc un test anti-doping. Potrivit primasport.ro, 12 jucători au fost controlaţi la finalul duelului de pe Arena Naţională, câte şase de la fiecare echipă. Un număr neobişnuit de mare când vine vorba de controalele efectuate de ANAD. Jucătorii testaţi anti-doping după derby-ul FCSB – Rapid 3-3:

FCSB : Creţu, Miculescu, Dawa, Radunovic, Edjouma, Băluţă

: Creţu, Miculescu, Dawa, Radunovic, Edjouma, Băluţă Rapid: Petrila, Keita, Burmaz, Onea, Dobre, Borza

Marius Şumudică i-a acuzat pe fanii FCSB-ului de rasism, după remiza cu Rapid

Marius Şumudică a avut un discurs extrem de dur la adresa fanilor prezenţi pe Arena Naţională care au susţinut FCSB. La finalul meciului, antrenorul Rapidului i-a acuzat pe fanii roş-albaştrilor de rasism şi a cerut să se ia măsuri din partea Federaţiei Române de Fotbal. În timpul partidei, a vrut să scoată echipa de pe teren.

De asemenea, el i-a acuzat pe cei de la FCSB şi de faptul că au avut un om în tribune care i-a înjurat pe jucătorii Rapidului „ca un birjar”:

„Am vrut să opresc meciul. Nu e normal să existe ură de rasă. Am încercat să scot echipa de pe teren. Nu mi se pare normal. Există injurii, am acceptat şi nu am reacţionat. Nici nu m-a interesat, duc. Vin din galerie şi sunt învăţat, dar să ajungi ca un stadion întreg să cânte aşa ceva este rasism. Federaţia, sau nu ştiu ce organizaţie, ar trebui să se autosizeze şi să ia măsuri.

