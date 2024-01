Cornel Dinu, atac brutal la adresa conducerii lui Dinamo, după eşecul cu Rapid: "S-a dat briciul la maimuțe” - Antena Sport

Reclamă

La Dinamo al meu acest adevăr este, cred eu, „cel mai” incontestabil, dacă-mi permiteți forțarea gramaticală a unui adjectiv fără grade de comparație. Mai rău decât așa nu se poate. Adică 23 de jocuri cu 4 victorii, 4 egaluri și 15 (cincisprezece!) înfrângeri. Meciuri fără puncte aproape dublu față de cele cu puncte. Și urmează Craiova Mititeilor, în Bănie, și Farul, la Ovidiu, „șanse” mari, cu ghilimele de rigoare, să se depășească „dublul”…

Cred că nici în posibilele blesteme, începând cu foștii echipieri ai Unirii Tricolor și pușcăriașii care au construit, începând de la sfârșitul anului 1948, stadionul, nu s-a dorit așa ceva. Retrogradarea deja ispășită și cea deja întrezărită nimeni nu le anticipau, acum doar trei, patru ani, pe vremea Neguițului”, e reacţia lui Dinu, citat de fanatik.ro.

Reclamă

Hakim Abdallah, un car de nervi după Dinamo – Rapid 1-2

Hakim Abdallah a fost un car de nervi după Dinamo – Rapid 1-2. Atacantul formației din Ștefan cel Mare, care a și marcat singurul gol al „câinilor”, s-a arătat dezamăgit de faptul că echipa sa nu a reușit să obțină puncte la partida de pe Arena Națională.

„Fiecare meci este diferit, trebuie să o luăm meci cu meci. Cred că am jucat bine azi, am ratat mult şi e clar că trebuie să mai lucrăm la acest aspect. E nevoie să gândim pozitiv. Lucrăm din greu, dar trebuie să lucrăm şi mai mult.

La faza golului am înscris mai mult din instinct. A fost un corner, a şutat Ilic, iar înainte să tragă el am fost sigur că balonul ajunge în zona mea şi mi-am spus să o ating uşor. A fost bine că am egalat repede, să nu intrăm la pauză conduşi, dar nu a fost de ajuns.

Reclamă 4 / 0/3

Cred că meritam cele trei puncte azi sau măcar un egal. Noi am luptat pentru victorie şi am pierdut pentru că ne-a lipsit ceva, ultima execuţie, ultima pasă. Sunt chiar furios pentru că am pierdut. Avem nevoie de puncte, dar dacă vom juca aşa cum am jucat azi avem mai multe şanse. Trebuie să ne concentrăm mai mult la ultima pasă, la ultima execuţie”, a spus Hakim Abdallah.

Se salvează Dinamo de la retrogradare în acest sezon? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...