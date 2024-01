Hakim Abdallah, un car de nervi după Dinamo - Rapid 1-2: „Sunt chiar furios! Meritam cele 3 puncte” - Antena Sport

Reclamă

Totodată, acesta a vorbit și despre golul superb pe care l-a marcat și a spus că a trimis mingea spre poartă din instinct.

„Fiecare meci este diferit, trebuie să o luăm meci cu meci. Cred că am jucat bine azi, am ratat mult şi e clar că trebuie să mai lucrăm la acest aspect. E nevoie să gândim pozitiv. Lucrăm din greu, dar trebuie să lucrăm şi mai mult.

La faza golului am înscris mai mult din instinct. A fost un corner, a şutat Ilic, iar înainte să tragă el am fost sigur că balonul ajunge în zona mea şi mi-am spus să o ating uşor. A fost bine că am egalat repede, să nu intrăm la pauză conduşi, dar nu a fost de ajuns”

Hakim Abdallah: „Am pierdut pentru că ne-a lipsit ceva”

„Cred că meritam cele trei puncte azi sau măcar un egal. Noi am luptat pentru victorie şi am pierdut pentru că ne-a lipsit ceva, ultima execuţie, ultima pasă. Sunt chiar furios pentru că am pierdut.

Avem nevoie de puncte, dar dacă vom juca aşa cum am jucat azi avem mai multe şanse. Trebuie să ne concentrăm mai mult la ultima pasă, la ultima execuţie”, a spus Hakim Abdallah.

După rezultatul din derby, Dinamo a rămas pe locul 15 și este la 7 puncte de ocupanta locului 14, Poli Iași, care nu și-a jucat, până în momentul de față, meciul din etapa cu numărul 23. De cealaltă parte, giuleștenii lui Cristiano Bergodi au urcat pe locul al 2-lea în Liga 1 și sunt, în momentul de față, la 8 puncte de liderul FCSB.

