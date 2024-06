Cornel Dinu, verdict dur despre venirea lui Florentin Petre la Dinamo: "Mai uşor de dirijat". Kopic, taxat şi el - Antena Sport

“Nicăieri nu-i ca acasă. Mă bucur foarte tare de acest moment, am muncit foarte mult să ajung aici. Am întâlnit oameni hotărâţi, oameni care vor să facă performanţă, atât domnul Kopic cât şi domnul Nicolescu.

Am stat puţin de vorbă, am văzut care sunt ideile şi tot ceea ce ne dorim împreună. Mă bucur foarte tare că fac parte din echipă. De aia am şi renunţat la contractul cu Unirea Ungheni. Pe calea asta vreau să le mulţumesc.

Ne-am înţeles repede cu cei de la Dinamo, fără nicio problemă. Mai discuţi de bani şi toate cele când vii să faci performanţă la clubul la care ţi-ai petrecut cei mai frumoşi ani din viaţă? Nu vorbim de lucrurile astea.

O să iau contact cu jucătorii mâine şi poimâine. I-am rugat frumos, am avut un an foarte greu la Liga a III-a şi voi începe de la 1 iulie munca propriu zisă. Alături de conducere, de staff-ul condus de domnul Kopic, vom face strategia pentru sezonul viitor.

Am venit să ajut şi voi da tot ce am mai bun din mine ca Dinamo să revină acolo unde toţi fanii dinamovişti îşi doresc”, a declarat Florentin Petre pentru fanatik.ro.