Florentin Petre, prima reacţie după ce a revenit la Dinamo: "Mai discuţi de bani când vii să faci performanţă?" - Antena Sport

Florentin Petre a avut prima reacţie după ce a revenit la Dinamo. „Piticul” se întoarce după 10 ani la clubul din Ştefan cel Mare şi va fi secundul lui Zeljko Kopic. Legenda „câinilor” a fost convins de Nicolescu şi a semnat contractul.

Petre a obţinut performanţe uriaşe în tricoul alb-roşu. A câştigat 3 titluri, 5 Cupe ale României şi o Supercupă! El tocmai reuşise să o promoveze pe Unirea Ungheni în Liga 2.

Florentin Petre, prima reacţie după ce a revenit la Dinamo

Noul antrenor secund al lui Dinamo a dezvăluit că nici nu a stat pe gânduri în momentul în care a primit oferta de a se întoarce la echipa de suflet.

“Nicăieri nu-i ca acasă. Mă bucur foarte tare de acest moment, am muncit foarte mult să ajung aici. Am întâlnit oameni hotărâţi, oameni care vor să facă performanţă, atât domnul Kopic cât şi domnul Nicolescu.

Am stat puţin de vorbă, am văzut care sunt ideile şi tot ceea ce ne dorim împreună. Mă bucur foarte tare că fac parte din echipă. De aia am şi renunţat la contractul cu Unirea Ungheni. Pe calea asta vreau să le mulţumesc.