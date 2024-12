Costel Gâlcă, prima reacție după Gloria - Universitatea Craiova 0-2. S-a plâns de condițiile de la Buzău: "Nu a fost un teren bun" - Antena Sport

Baiaram e de părere că această victorie s-a obţinut cu mult sacrificiu şi că Universitatea Craiova se bate în fiecare etapă pentru visul suprem: titlul de campioană.

„Ne bucurăm că am luat cele 3 puncte, asta ne doream de la început. Repriza a doua am ştiut să ne apărăm, am alergat mult, am muncit unul pentru altul. Ne bucurăm că am câştigat pe un asemenea teren. Mă bucur că s-a terminat, o să am timp să mă pregătesc mai bine.

Suntem acolo, ne batem pentru campionat. Am avut momente bune, dar şi proaste. Acum intrăm în vacanţă şi ne bucurăm. Oriunde am face cantonamentul e bine venit”, a spus Ştefan Baiaram.