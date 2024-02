Cristi Balaj l-a desfiinţat pe Andrei Chivulete, după Oţelul - CFR Cluj 2-2: "Un arbitru slab! El nu poate să aibă prestanță" - Antena Sport

Reclamă

Dacă cineva ar spune ‘A greșit, nu avem alte soluții’. Acceptăm, că se întâmplă. Chiar dacă soluțiile trebuiau să existe că manageriază (n.r. – Vassaras) CCA deja de ani de zile. În curând o să spunem de zeci de ani de zile.

Are un stil (n.r. – Chivulete)…. Păi îl certa pe Bîrligea. Bîrligea era faultat și îl certa că de ce solicită fault. Cu degetul ridicat. În momentul în care un arbitru începe să dea galbene pentru proteste, din acel moment arbitrul are probleme. El nu poate să aibă o prestanță prin care să gestioneze sau să fie deasupra jucătorilor din teren. El are nevoie de cartonașe ca să țină meciul în mână. El nu e în stare. Și poartă ecuson FIFA”, a spus Cristi Balaj pentru fanatik.ro.

La Galaţi, Oţelul a început bine şi a ratat prin Alexandru Pop, însă tot Pop a deschis scorul în minutul 36, dintr-o lovitură liberă perfect executată. Clujenii au egalat în minutul 45, prin Otele, şi au trecut în avantaj din penalty, în minutul 87, atunci când Tachtsidis a transformat lovitura de pedeapsă. În minutul 90+3 gălăţenii au primit şi ei penalty, transformat de Cisotti şi meciul s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.