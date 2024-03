Cristi Săpunaru, cuvinte uriaşe despre un coleg de la Rapid: "E incredibil! A jucat senzaţional!" Mesaj pentru Borza - Antena Sport

Reclamă

Robert Bădescu, extrem de sincer după ce a marcat la debutul în tricoul lui Rapid

Robert Bădescu a marcat chiar la debutul său la Rapid în Liga 1. Bădescu a înscris un gol în partida cu UTA, disputată în etapa a 28-a din sezonul regular.

Bădescu a marcat golul de 2-0, în minutul 13, atunci când a şutat din interiorul careului, la capătul unui corner.

Reclamă

„A fost un meci greu. Este cum am visat dar nu mi-am imaginat niciodată. La corner, Djokovic mi-a zis să schimbăm, eu nu trebuia să fiu acolo. Ieri, după antrenament am aflat că trebuie să fiu titular. Nu am avut probleme cu somnul. Eu sunt fericit că am câştigat, trebuie să luăm fiecare meci în parte, să vedem cât este distanţa faţă de FCSB.

Nu vreau să mă gândesc la asta, de câte ori apelează Mister la mine vreau să-mi ajut echipa şi să câştigăm. Am vorbit cu majoritatea, mi-au spus să fiu încrezător, primele pase să le joc mereu aproape să prind încredere”, a declarat Bădescu, conform digisport.ro.

Reclamă 4 / 0/3

Ar face faţă Florinel Coman în Bundesliga? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...