Cristi Săpunaru se retrage. Victor Angelescu a anunţat ce se va întâmpla din vară cu fundaşul Rapidului - Antena Sport

Victor Angelescu a venit cu Marius Şumudică la conferinţă şi a făcut anunţul despre viitorul antrenorului

Acţionarul giuleştenilor a ţinut neapărat să fie alături de Marius Şumudică la această conferinţă de presă şi să pună capăt tuturor zvonurilor. Angelescu a transmis că antrenorul are parte de toată susţinerea conducerii şi că relaţia dintre ei este foarte bună:

„S-a scris foarte mult în ultima vreme despre relația clubului cu Marius Șumudică, despre faptul că nu l-am fi dorit noi sau că ar pleca el… Declarațiile pe care le-am făcut au fost destul de clare, dar de multe ori sunt răstălmăcite.

Vreau să menționez foarte clar că relația dintre club și Marius Șumudică este una foarte bună, suntem o familie, l-am dorit foarte mult aici. El știe foarte clar cum a ajuns și faptul că l-am dorit și îl doresc și în acest sezon, dar și în următoarele.

Eu am o relație foarte bună cu Marius și am avut-o încă de când a venit, iar acum cred că e și mai bună pentru că ne-am cunoscut în acest an. Vrem să ne realizăm obiectivul și să mergem mai departe”, a declarat Victor Angelescu, la conferinţa de presă.