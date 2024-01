Cristiano Bergodi, după Dinamo - Rapid 1-2: "Sper să arătăm cum vreau eu peste câteva etape". Scandal la finalul meciului - Antena Sport

Alexandru Albu, ironie devastatoare după victoria din derby

Alexandru Albu a lansat o ironie devastatoare după victoria din derby. Echipa lui Cristiano Bergodi s-a impus la limită în derby-ul de pe Arena Naţională. Papeau şi Burmaz au marcat golurile victoriei, în timp ce pentru dinamovişti a înscris Abdallah.

Rapid a mai greu decât se aştepta derby-ul cu Dinamo. Burmaz a marcat în minutul 90 golul victoriei. Atacantul adus în această iarnă la Rapid a ajuns la două goluri în două meciurile pentru echipa lui Bergodi.

„Nu am jucat prea bine în prima repriză. Am luat un gol prostesc, aş zice eu. A doua repriză am intrat mai montaţi. Importante sunt punctele, nu contează că am juca cum jucat. Ştiam ce sistem vor juca, cred că noi ne-am surprins pe noi. Iar jucăm slab cu echipelele mici, echipele din subsolul clasamentului.

Trebuie să fim bărbaţi şi să jucăm mai bine. Ne-am apărat bine şi am închis meciul. Dinamo este acolo jos, cu tot respectul pentru ei. În momentul de faţă, Dinamo este o echipă mică în comparaţie cu Rapid. Orice echipă vrea să aibă suporterii noştri. Dacă cei de la Dinamo nu au avut bărbăţia să le dea inelul de jos, înseamnă că le-a fost frică de ei„, a spus Alexandru Albu la digisport.ro.