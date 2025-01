"Hai să-i furăm și p-ăștia!" Constantin Budescu, atac fără precedent la arbitri: "Îţi baţi joc de mine? Dacă mă iei la mişto..." - Antena Sport

Constantin Budescu este jucătorul Gloriei Buzău / Profimedia Constantin Budescu a făcut scandal la interviu și a lansat un atac fără precedent la abritri, după U Cluj – Gloria Buzău 2-1! Vedeta lui Eugen Neagoe a acuzat o viciere de rezultat, având în vedere că ardelenii au întors soarta meciului după ce au primit două lovituri de la 11 metri, cu ajutorul VAR. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gloria Buzău a condus partida până în minutul 84, grație unei reușite semnate de Matos, în minutul 34. Totuși, centralul partidei a acordat două lovituri de la 11 metri în favoarea celor de la U Cluj, cu ajutorul VAR, care au fost transformate de Dan Nistor, în minutele 84 și 90+1. Constantin Budescu i-a făcut praf pe arbitri, după U Cluj – Gloria Buzău 2-1 După cele două penalty-uri, Constantin Budescu a vrut să îi scoată pe jucătorii de la Gloria Buzău de pe teren, în semn de protest. Totuși, acțiunea lui „Budi” nu a avut succes, iar meciul s-a încheiat după minutele de prelungire. La interviul de la finalul partidei, Constantin Budescu a făcut praf arbitrajul și a transmis că un astfel de final de meci este frustrant. De asemenea, mijlocașul lui Eugen Neagoe a dezvăluit că este obișnuit cu un asemenea tratament din parte arbitrilor, având în vedere că, în opinia sa, Gloria Buzău este considerată o „echipă mică”. Reclamă

Reclamă

”Da, este frustrant, dar nu avem ce face. Am venit aici, ne-am chinuit, am alergat degeaba, am mers atâta drum și ne-a fost luat un punct. Nu știu dacă puteau să ne dea gol din altceva decât din penalty, din ce am înțeles discutabile. Unul n-a fost deloc.

Suntem obișnuiți, să zic așa. Probabil suntem echipă mică, U Cluj e de tradiție, se bate la primul loc și poate a zis să-i mențină acolo. Trebuie să se gândească arbitrii că își bat joc de cei care fac eforturi să susțină această echipă. Am venit cu autocarul, unii cu avionul, ne-am plătit biletele ca să fim mai odihniți, iar ei vin și arbitrează de maniera asta, cu tot cu VAR.

Dacă nu aveam VAR-ul și dădeai fără, nu se punea așa… Te uiți, verifici, și tot dai… N-am văzut fazele, mi s-a spus în vestiar că sunt telefoanele pline de mesaje. Le-au zis zeci de oameni din fotbal că nu se poate așa ceva, nici pe vremea când juca dânsul (n.r.-Eugen Neagoe) nu se dădea așa ceva.

Reclamă