Dorinel Munteanu, sfat savuros pentru rapidişti: "La Vatra Dornei nu au nevoie de paşaport!" Mesaj ferm despre scandalul din Giuleşti - Antena Sport

Dorinel Munteanu, în timpul unui meci - Profimedia Images Dorinel Munteanu a oferit o reacţie ironică, după scandalul de la Rapid. Alexandru Paşcanu a fost nevoit să mai rămână o noapte în Dubaâi, deoarece a întâmpinat o problemă cu paşaportul pe aeroport şi a nu a putut reveni în ţară cu lotul giuleştenilor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În acest context, Dorinel Munteanu a glumit şi i-a sfătuit pe giuleşteni să meargă în cantonament la Vatra Dornei, acolo unde-şi ducea el jucătorii de la Oţelul. Dorinel Munteanu, sfat savuros pentru rapidişti „Munti" a transmis că rapidiştii nu vor întâmpina astfel de probleme, deoarece la Vatra Dornei nu au nevoie de paşaport. „Sunt sigur că la club sunt oameni responsabili, dacă nici la Rapid nu sunt oameni responsabili cu delegația, ce mai vrem de la echipele mici? A fost o greșeală neintenționată, cu Pașcanu, dar nu știu toate detaliie, nu pot să îmi exprim un punct de vedere. Eu, personal, n-am pățit asta, nici ca jucător, nici ca antrenor. Nici nu am fost la Dubai, iar la Vatra Dornei nu ne trebuia pașaport, ca să glumesc", a declarat Dorinel Munteanu, conform iamsport.ro.

„Ai rămas la cumpărături cu Boupendza?” Alex Paşcanu, pus pe glume după gafa din Dubai

Alex Paşcanu a revenit în România şi a fost pus pe glume după gafa făcută în Dubai. Fundaşul Rapidului nu a putut să se urce în avion alături de coechipieri şi a rămas blocat pe aeroportul din Emirate.

„(De ce nu ai venit cu echipa? Ce s-a întâmplat?) Am mai stat şi eu să fac nişte cumpărături… am avut câte două antrenamente pe zi, ne-a rupt Mister. Aşa că am mai stat şi eu o zi pe acolo, să fac nişte cumpărături şi asta a fost.

Acum râdem, glumim, dar vreau să clarific situaţia. Când am intrat în ţară am intrat cu paşaportul britanic, după care am ajuns la hotel şi l-am pus în geamantan. După, când am plecat de la hotel, am plecat cu paşaportul românesc. Am uitat cu care am intrat în ţară. Când am ajuns la ‘emigrări’ mi s-a spus că nu am intrat cu paşaportul ăla în ţară.

