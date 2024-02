Cristiano Bergodi le-a amintit fanilor de retrogradare după CFR Cluj - Rapid 0-1: "Să rămânem cu picioarele pe pământ!" - Antena Sport

Reclamă

„A fost cea mai mare victorie! Cu 8 ani în urmă am retrogradat și am pierdut aici cu CFR. Pe atunci nu era multă lume. Băieții au jucat cu o atitudine extraordinară. Pot lupta cu orice echipă! Săpunaru s-a accidentat, dar am avut și alte probleme. Am schimbat toți jucătorii, am epuizat rapid schimbările. Am avut ceva emoții. Am avut și ocazii ofensive. Am lucrat, mi-a plăcut de băieți și de cum au acoperit spațiile.

Trebuie să stăm cu picioarele pe pământ. Dacă noi vom juca cu această ambiție mereu, putem face lucruri frumoase. Am o echipă foarte bună, sunt și jucători care nu joacă. Astăzi a jucat și Braun, a arătat bine. Am o echipă bună, ei sunt principalii actori. Nu era un meci decisiv pentru noi, nu am scos CFR-ul din lupta pentru titlu. Ar fi ceva aiurea să spunem asta, o vrăjeală! Mergem înainte cu un moral extraordinar de bun. Nu este ușor să câștigi aici la CFR”, a spus Cristiano Bergodi, la digisport.ro.

Explicaţiile lui Adi Mutu, după ce a fost învins de Rapid

La finalul partidei, Adi Mutu s-a declarat dezamăgit de prestația jucătorilor săi, care nu au reușit să restabilească egalitatea. CFR Cluj a încasat un gol încă din prima repriză a duelului, prin Damjan Djokovic.

De asemenea, antrenorul a vorbit despre lupta pentru titlu și a spus că echipa sa are, în continuare, șanse la câștigarea campionatului. Adrian Mutu a menționat faptul că reuștia fostului mijlocaș de la FCSB a fost una norocoasă.

„A fost un meci echilibrat, chiar dacă aparent am avut o posesie mai bună. Nu am avut o circulație cum aș fi dorit. Poate din cauza terenului, sau poate că nu am fost conectați.

Am greșit multe pase. A fost un meci de luptă. Rapid se apără foarte bine, știam lucrul acesta. În primele două meciuri, ale mele, la CFR, oamenii de pe bancă au adus ceva în plus. În seara asta nu trebuie să găsim vinovați. Știm ce avem de învățat, victoria a venit printr-un gol puțin norocos. Trebuie să fim mai concreți și în situațiile individuale, ne vom pregăti pentru play-off. Rapid a fost de la început printre favoritele la titlu. Această victorie a lor nu face o mare diferență, dacă FCSB nu se încurcă. Mă gândesc la noi, știm ce avem de făcut. Am stat în jumătatea lor. Trebuie să facem mai mult astăzi. Megem înainte, e o înfrângere. Nu e un capăt de țară, chiar dacă jucam într-un meci cu o echipă cu care ne luptăm pentru locul 1 sau locul 2. Important este să mergem mai departe.”, a spus Adi Mutu, potrivit sursei citate anterior.

