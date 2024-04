Cum arată acum clasamentul în play-out! Luptă extrem de încinsă pentru evitarea retrogradării - Antena Sport

Reclamă

Iată cum arată acum clasamentul în play-out:

U Cluj – Petrolul 1-2. „Lupii galbeni” au întors fabulos scorul! Două goluri în două minute, marcate de două rezerve!

U Cluj – Petrolul 1-2 a fost în format LIVE SCORE pe AS.ro. Partida contează pentru etapa cu numărul 4 din playout-ul Ligii 1.

Înainte de partida din această seară, gazdele de la U Cluj erau pe 10 în Liga 1, cu 26 de puncte. De cealaltă parte, „lupii galbeni” erau pe locul al 11-lea, cu 22 de puncte. „Lupii galbeni” s-au apropiat la un singur punct de U Cluj cu această victorie.

Reclamă

U Cluj: Gertmonas – Oancea, Masoero, Thallison, Roger – Rus, Simion, Bic – Roguljic, Nistor – D. Popa

Rezerve: Gorcea, Chinteș, Peteleu, Techereș, Grobry, Fossati, Silaghi, V. Gheorghe, Teșcan, Anselmo

Antrenor Ioan Ovidiu Sabău

Petrolul: Zima – Dumitru, Papp, Garutti, Țicu – Seto, Hanca – Musi, Jair, Grozav – Berisha

Rezerve: Eșanu, Bălbărău, Huja, Meijers, Radu, Diomande, Jyry, Ișfan, Bratu, Răducan, Irobiso

Antrenor Laszlo Balint

„Asta e România!” Dorinel Munteanu s-a certat cu Robert Niță la Voluntari – Oțelul 1-1! Ce i-a fost strigat din tribune

Dorinel Munteanu s-a certat cu Robert Niță la Voluntari – Oțelul 1-1. Antrenorul moldovenilor nu s-a putut abține și a venit cu detalii, la interviul de la finalul partidei.

Reclamă 4 / 0/3

Munteanu a avut un conflict cu fostul jucător de la Rapid, care se afla în tribune pentru a-l vedea pe fiul său, Andreas, care joacă la FC Voluntari. În timpul partidei, Robert Niță a comentat o fază din meci, iar Dorinel Munteanu s-a întors imediat către acesta. A urmat un schimb de replici tensionat, iar antrenorul de la Oțelul nu s-a ferit să recunoască acest lucru. ”Robert, care are privilegiul să apară la televizor, comenta nu ştiu ce fază aici. El ar trebui să fie imparţial, dacă tot comentează. Poate să aibă şi doi fii aici, ar fi decent să nu vorbească sau să se agite pe margine. Asta e România şi ăsta e respectul faţă de colegi, că şi el a jucat fotbal. Chiar dacă are băiatul la Voluntari, îi doresc baftă băiatului”, a spus Dorinel Munteanu, la digisport.ro. Dorinel Munteanu a răbufnit după Voluntari – Oțelul 1-1 Dorinel Munteanu a răbufnit după Voluntari – Oțelul 1-1. Antrenorul echipei din Moldova a vorbit despre arbitrajul de la această partidă și a transmis un mesaj surprinzător. În etapa cu numărul 4 din playout, Oțelul a scos un punct important din deplasarea de la Voluntari. Totuși, arbitrii partidei le-au refuzat moldovenilor o lovitură de la 11 metri, lucru care l-a enervat la culme pe Dorinel. Dorinel Munteanu a spus că rezultatul înregistrat pe terenul de la Voluntari este unul echitabil, având în vedere prestația echipei sale. Reclamă

De asemenea, acesta a spus că nu mai dorește să comenteze fazele controversate din meciurile echipei sale, având în vedere că este „cel mai suspendat antrenor”.

”Am câștigat un punct mai mult decât meritat. Am făcut o primă repriză foarte slabă, n-am fost agresivi. După pauză, am făcut câteva schimbări și s-a schimbat jocul. Am avut ocazii.

Cred că rezultatul este echitabil, chiar dacă au fost câteva faze controversate, pe care nu vreau să le comentez.

Mă bucur pentru echipă, au înțeles că potențialul fizic este destul pentru ce vrem noi. Am jucat patru sau cinci meciuri în două săptămâni. Avem timp să ne refacem pentru meciul din semifinala Cupei României.

Toți jucătorii care au intrat au dat un plus de rapiditate jocului, au ajutat echipa.

Știi că sunt cel mai suspendat antrenor? Nu vreau să mai comentez, să tragă alții la răspundere. Toată România a văzut arbitrajul, nu mai vreau să comentez arbitrajul”, a mai spus Dorinel Munteanu.

Care este cel mai bun antrenor român al momentului? Răzvan Lucescu Edi Iordănescu Dorinel Munteanu Cosmin Olăroiu Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...