"Cum e posibil?" Marius Șumudică a auzit declarația lui Ilie Dumitrescu și a reacționat imediat! Ce mesaj i-a transmis - Antena Sport

Ce mesaj i-a transmis Marius Șumudică lui Ilie Dumitrescu / Colaj: Profimedia și AS.ro Marius Șumudică a recunoscut că a reacționat imediat, după ce a auzit o declarație făcută de Ilie Dumintrescu. Antrenorul de la Rapid a dezvăluit și ce mesaj i-a transmis fostului internațional. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Recent, Ilie Dumitrescu a vorbit despre situația lui Clinton N'Jie, care nu a fost în cantonamentul Rapidului, din Dubai, din cauza faptului că nu a obțnut viza de intrare în Emiratele Arabe Unite. Cum a reacționat Marius Șumudică după ce a auzit declarația lui Ilie Dumitrescu Legat de cazul lui Clinton N'Jie, Ilie Dumitrescu a transmis, printre altele, că: „pentru o situație ca asta poți fi dat afară". Marius Șumudică a crezut inițial că fostul internațional a făcut referire la el, astfel că a pus mâna pe telefon și i-a trimis un mesaj acestuia. Totuși, antrenorul de la Rapid a recunoscut că Ilie Dumitrescu i-a explicat apoi că nu a făcut referire la el. "M-am obișnuit să spui că Șumudică poate să fie dat afară că nu i-a luat viza lui N'Jie. Dacă o să mă angajez să le iau și vize jucătorilor…

Eu am citit ieri seară un articol, în care scria că Șumudică poate fi demis pentru că nu i-a luat viza lui N’Jie și am rămas blocat. Aseară, fără să vă ascund, am văzut declarațiile lui Ilie și i-am spus ‘Cum e posibil așa ceva?’.

Am mesajele, am corespondat cu Ilie, care mi-a spus că nu făcea niciodată referire la mine și că n-ar putea să facă”, a spus Marius Șumudică, la digisport.ro.

Marius Şumudică nu îl menajează pe Andrei Şucu

Andrei Şucu, fiul patronului de la Rapid, Dan Şucu, a fost introdus de Marius Şumudică în meciul amical câştigat de giuleşteni împotriva campioanei Chinei, Shanghai Port.

