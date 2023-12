Cum încearcă Mihai Rotaru să-l redreseze pe Andrei Ivan: "I-am adus aminte de asta! Există şi momente nefaste!" - Antena Sport

Mihai Rotaru vrea să aducă încă doi jucători la Universitatea Craiova

Mihai Rotaru vrea să aducă încă doi jucători la Universitatea Craiova. Patronul formației din Bănie vrea să facă tot posibilul pentru ca echipa sa să prindă un loc pe podiumul Ligii 1, la finalul acestui sezon.

Patronul echipei pregătite de Ivaylo Petev a dezvăluit faptul că dorește să aducă un fundaș central în această pauză de iarnă. Totodată, Mihai Rotaru a spus că va mai aduce încă un jucător, dar nu a oferit detalii despre poziția pe care joacă acesta.

”Acum am închis telefonul, am vorbit cu Ivaylo (n.r.- Petev) despre doi jucători. Fundaș central, unul dintre ei, acolo am avut accidentări, iar pe celălalt nu pot să vi-l spun în momentul acesta, sunt superstițios.

Nu e portar. David (n.r.- Lazar) s-a prezentat foarte bine în meciul de Cupă, Popescu e ok. Avem doi portari valoroși și încă un tânăr foarte bun”, a spus Mihai Rotaru, potrivit digisport.ro.