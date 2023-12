Mihai Rotaru vrea să aducă încă doi jucători la Universitatea Craiova: „Acum am închis telefonul” - Antena Sport

Mihai Rotaru vrea să aducă încă doi jucători la Universitatea Craiova: „Acum am închis telefonul”

”Acum am închis telefonul, am vorbit cu Ivaylo (n.r.- Petev) despre doi jucători. Fundaș central, unul dintre ei, acolo am avut accidentări, iar pe celălalt nu pot să vi-l spun în momentul acesta, sunt superstițios.

Nu e portar. David (n.r.- Lazar) s-a prezentat foarte bine în meciul de Cupă, Popescu e ok. Avem doi portari valoroși și încă un tânăr foarte bun”, a spus Mihai Rotaru, potrivit digisport.ro.

Oltenii au dat deja o lovitură pe piața transferurilor. Este vorba despre Pyry Soiri, un fundaș din Finlanda care a fost deja prezentat oficial de echipa lui Mihai Rotaru. Acesta a semnat un contract valabil pe doi ani și jumătate cu Universitatea Craiova.

Pyry Soiri nu și-a ascuns entuziasmul, după ce a semnat cu Universitatea Craiova

Internaționalul din Finlanda a dezvăluit faptul că este foarte fericit pentru că a semnat cu Universitatea Craiova. Pyry Soiri a menționat că abia așteaptă să debuteze la echipă și crede că va reuși să facă performanță în tricoul formației din Bănie.

”Sunt încântat să anunț că am semnat cu Universitatea Craiova. Această oportunitate marchează o etapă importantă din cariera mea și sunt profund recunoscător pentru încrederea pusă în mine. Aștept cu nerăbdare să port tricoul Craiovei și să contribui la succesul echipei. Pasiunea și dedicarea suporterilor Craiovei sunt renumite și sunt nerăbdător experimentez incredibila atmosferă de la meciurile noastre. Împreună, sunt încrezător că putem realiza lucruri minunate și momente memorabile. Mulțumesc tuturor de la Universitatea Craiova pentru primire și pentru cum m-au primit în această minunată familie”, a spus Pyry Soiri.