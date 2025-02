Cum l-a numit Gică Hagi pe Marius Şumudică înainte de Farul - Rapid! În tur, giuleştenii s-au impus cu 5-0 - Antena Sport

Gică Hagi a prefaţat, la conferinţa de presă, duelul pe care echipa lui, Farul, îl va avea cu Rapid. În tur giuleştenii s-au impus cu un scor neverosimil, 5-0. Gică Hagi speră ca echipa lui să se prezinte cu totul altfel la meciul de luni seară.

Farul – Rapid se va juca luni, de la ora 20:00, pe stadionul din Ovidiu. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Înaintea acestei dispute, Farul se află pe locul 10 în Liga 1, cu 34 de puncte, în timp ce Rapid ocupă ultimul loc de play-off, având 42 de puncte.

Gică Hagi, despre Marius Şumudică: „Un antrenor foarte experimentat”

Gică Hagi l-a numit pe Marius Şumudică „un antrenor foarte experimentat” înaintea duelului de luni seară. Farul vine după două victorii, cu Gloria Buzău (1-0) şi cu Dinamo, în deplasare. Constănţenii s-au impus cu 2-0 în meciul de pe Arcul de Triumf, administrându-i lui Dinamo prima înfrângere după 13 meciuri.

„După ultimele două meciuri, pe care le-am câştigat şi nu am primit gol, avem un moral foarte bun. Sperăm să facem un meci mare acasă cu Rapid, o echipă care, cred eu că are un lot foarte valoros, are un antrenor foarte experimentat.

O echipă bine pusă la punct şi asta am cunoscut-o în tur, la ei acasă, atunci când ne-au surprins. Înfrângerea a fost categorică, sperăm că acum vom face un meci complet. Trebuie să facem un meci complet. Trebuie să fim foarte bine atât defensiv, cât şi ofensiv pentru că adversarul ştie să joace fotbal, are valoare şi totdeauna poate să te lovească, să marcheze.