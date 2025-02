"Cum poţi să zici că Sorin Cârţu bea?" Mihai Rotaru, replică dură după atacurile jucătorilor de la U Cluj: "E cea mai favorizată echipă" - Antena Sport

Mihai Rotaru a venit cu replica, după atacurile jucătorilor de la U Cluj. Patronul Universităţii Craiova i-a luat apărarea lui Sorin Cârţu, după ce acesta a fost făcut praf de vedetele clujenilor, Dan Nistor şi Alexandru Chipciu.

Cei doi jucători de la U Cluj s-au plâns de faptul că Sorin Cârţu i-a înjurat şi a sărit la bătaie, după meci. Totodată, aceştia au făcut acuzaţii grave şi au transmis că preşedintele oltenilor era în stare de ebrietate, lucru negat de Mihai Rotaru cu vehemenţă.

Mihai Rotaru, replică dură după atacurile jucătorilor de la U Cluj

„O seară foarte bună. Acum cinci minute m-a sunat unul dintre colegi să-mi spună că e aşa ceva pe tv, vorbim strict despre partea fotbalistică, nu sunt în ţară. U Cluj e cea mai favorizată echipă, are o zi în plus la fiecare meci. Nicio echipă nu are. Fără discuţie, această echipă U Cluj a creat animozităţi.

Vă rog frumos, nu mă puneţi să comentez lucruri. Dacă cumva îl cunoaşteţi pe Nistor, poate a înjurat înainte. Nu s-a întâmplat aşa ceva, sunt convins. Bineînţeles că mint (cei de la U Cluj).

Sorin Cârţu nu bea, nu are voie să pună gura pe alcool. Cum poţi să zici că Sorin Cârţu bea, când nu are voie, e contra indicat. Nu cunosc ce a fost acolo.