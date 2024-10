"Dacă m-am vopsit, nu înseamnă că nu ştiu să mai joc!" Octavian Popescu, reacţie după "dubla" din FCSB - Gloria Buzău 3-2 - Antena Sport

Octavian Popescu a oferit prima reacţie, după „dubla” spectaculoasă marcată în victoria cu 3-2 obţinută de FCSB, în duelul cu Gloria Buzău. Decarul roş-albaştrilor s-a declarat extrem de bucuros de cele două goluri marcate.

Octavian Popescu a reuşit să marcheze primele sale goluri, după o pauză de mai bine de un an. Mijlocaşul marcase pentru ultima dată în luna septembrie, a anului trecut.

Octavian Popescu, prima reacţie după „dubla” spectaculoasă din FCSB – Gloria Buzău 3-2

Octavian Popescu a transmis că victoria obţinută de FCSB, cu Gloria Buzău, este una extrem de importantă. Campioana a urcat pe locul şapte, având 16 puncte, cu un meci în minus disputat faţă de celelalte formaţii.

Decarul roş-albaştrilor a transmis că a trecut printr-o perioadă dificilă după operaţia suferită în vară, şi încă este într-un proces de recuperare. Mijlocaşul chiar a glumit pe seama faptului că s-a vopsit şi a transmis că acesta lucru nu i-a afectat jocul.

„Mă bucur că am reușit să marchez, am dat un gol frumos, nu am mai marcat de un an, trebuia să vină și golul. Eu am trecut printr-o perioadă grea după accidentare, nici acum nu sunt la 100%, dar asta este. M-am simțit bine, am bătut la încălzire două lovituri libere bune și l-am rugat pe Șut să mă lase pe mine să bat.