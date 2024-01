Damjan Djokovic a semnat cu Rapid! Anunţul oficial făcut de giuleşteni. Ce salariu va avea croatul - Antena Sport

Djokovic a ajuns deja în cantonamentul Rapidului, iar Gigi Becali susţine că i-a plătit 70.000 croatului, care câştiga un salariu lunar de 20.000 de euro la FCSB.

„I-am dat drumul să plece la Rapid. El oricum am înţeles că s-a înţeles cu ei, practic. A plecat, ce mai contează? Am dat eu bani. I-am dat bani lui. 70.000 de euro i-am dat ca să plece.

Noi dacă facem un contract, trebuie să-l respectăm. Are contract, când vrei să plece negociezi cu el. Nu are rost să discutăm ce nu mi-a plăcut. Poate merge la Rapid şi sparge norii. Se antrenează extraordinar, dar aşa am hotărât noi”, a spus Becali, citat de digisport.ro.